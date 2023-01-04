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Brezilyalı Model Alessandra Ambrosio'nun Deniz Keyfi
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, geçtiğimiz hafta Amerika tatilinden sonra bu defa rotasını Meksika'ya çevirdi. Ünlü model pozlarıyla beğeni topladı. İşte haberin detayları...
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Meksika'ya gitti. Geçtiğimiz hafta Amerika'da karın üzerinde mayoyla poz veren ünlü model, bu defa denize girdi.
Ambrosio, Isla Holbox adasına giderek, deniz keyfi yaptı.
Beyaz bikinisiyle poz veren modele, kısa sürede beğeni yağdı.
Ambrosio'nun düzgün fiziği ve güzelliği beğenildi.
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