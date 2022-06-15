Boşanmışlardı... Eski Eşler Tekrar Bir Arada!

2015 yılında boşanan Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu, karar kesinleşmeden evliliklerine devam etme kararı alıp mahkemeye başvurmuştu. 2016'da kızları dünyaya gelen ikili, Mart 2021'de ikinci kez yollarını ayırdı. Tek celsede boşanan çiftin duruşması beş dakika sürdü. Kızları Elisa Güzin'in velayeti, Nur Fettahoğlu'na verildi.

Eski eşi ile Haziran 2021'de Bodrum'da tatil yaparken görüntülenen ünlü oyuncu, "Bizi Levent ile birlikte çok göreceksiniz, kendisini çocuğumun babası. Biz çok iyi iki arkadaşız, başka bir durum yok" şeklinde konuşmuştu.

BAŞ BAŞA SOHBET

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Nur Fettahoğlu, eski eşi Levent Veziroğlu ile önceki gün Etiler’de bir mekanda buluştu. Baş başa sohbet eden ikiliden Fettahoğlu, görüntülendiğini fark edince panikledi. Çantasından gözlüklerini çıkartıp, takmaya çalışan oyuncunun gözündeki morluk dikkat çekti.

"TATİL PLANIMIZI KONUŞUYORDUK"

Mekan çıkışı soruları yanıtlayan oyuncu, "Bu seneki tatil planımızın nasıl olacağını konuşuyorduk” dedi. "Kızınızla beraber mi tatil yapacaksınız?" sorusuna, "Onlar yalnız yapacaklar, ben yanlarına birkaç gün gideceğim” cevabını verdi.

"DÜŞMANLIK EDEREK AYRILMADIK"

Fettahoğlu’nun "En yakın arkadaşım Levent. Bir kere kızımın babası, arkadaşım olmak zorunda zaten. Biz öyle kötü bir şekilde, düşmanlık ederek ayrılmadık yani" şeklindeki sözleri hatırlatılan Veziroğlu, "Doğru söylüyor. Medeni insan başarır yani. Bir kızımız var bizim. Dolayısıyla hayat bizi bir yere getiriyor yani” ifadelerini kullandı.

GÖZÜNDEKİ MORLUĞUN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Son olarak komedi türündeki 'Benden Ne Olur' filminde rol alan 41 yaşındaki başarılı oyuncu, gözündeki morluk hakkında ise "Düştüm” açıklamasını yaptı.

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

Nur Fettahoğlu (12 Kasım 1980, Duisburg, Almanya) Türk oyuncu ve eski spikerdir. Özellikle Aşk-ı Memnu adlı dizideki Peyker rolüyle ünlenmiş, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan karakteriyle hayran kitlesini arttırmıştır.

Nur Fettahoğlu 12 Kasım 1980'de Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun beş çocuğundan biri olarak Duisburg, Almanya'da doğdu. Baba tarafından Arnavut kökenli Giritli, anne tarafından ise Kosovalı Arnavut olan aile üyeleri Rize’ye göç etmiştir.

Sırasıyla Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünden mezun olan Nur, çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, Sky Türk'te borsa spikerliği yapmaya başladı.

Nur, oyunculuğa Benden Baba Olmaz ile başladı, ardından Gönül Salıncağı'nda rol aldı ve Aşk-ı Memnu'daki Peyker rolüyle de yıldızı parladı. Ayrıca Atasay, Luna, Dove gibi firmaların reklam filmlerinde oynamıştır.

Kurtlar Vadisi Filistin filminde Necati Şaşmaz'la başrolü paylaştı. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mahidevran Sultan'ı canlandırmıştır. Mahidevran Sultan rolünde yardımcı başrol olarak birçok ödül almış, beğeni toplamıştır. Ardından Kanal D ekranlarında Hayat Yolunda adlı dizide Şafak adında bir doktoru canlandırmıştır. Filinta dizisine katılmıştır. Dizide Boris Zaharyas'ın can düşmanı Süreyya rolünde yer almıştır.

NUR FETTAHOĞLU ÖZEL HAYATI

Nur Fettahoğlu (41), sekiz yıllık eşi ve 2016'da dünyaya gelen kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu'ndan Mart 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

LEVENT VEZİROĞLU KİMDİR?

Levent Veziroğlu, 1967 yılında dünyaya gelmiştir. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra The American University (Washington DC) 'den ekonomi alanında yüksek lisans derecesince mezun olarak eğitim hayatını tamamlamıştır.

1990 ve 2007 yılları arasında sayıştay denetçiliği, hazine müsteşarlığında IMF ile ilişkiler ve ödemeler dengesi daire başkanlığı, uluslararası para fonu (IMF) icra direktörleri kurulu kıdemli danışmanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Levent Veziroğlu 2008 yılından bu yana Doğuş Holding'te görev yapmaktadır. 2012 Nisan tarihinden itibaren Doğuş Grubu bünyesinde eğlence sektöründe faaliyet gösteren D-ream'in ceo'luğu görevine devam etmektedir.

LEVENT VEZİROĞLU EVLİ Mİ?

Levent Veziroğlu, Mart 2021'de oyuncu Nur Fettahoğlu'ndan boşanmıştır. Çiftin bu evlilikten Elisa adında bir kızı bulunuyor.