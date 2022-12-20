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Boşanmadan Sonra Şaşırtan Değişim
Oyuncu Emine Ün ile evliliği biten Tolga Karakaş yüzüne yaptırdığı estetik ve güzellik operasyonu ile adeta 10 yaş gençleşti.
Oyuncu Emine Ün ile evliliği biten Tolga Karakaş doktor Berker Büyükgüral'ın dokunuşları ile bambaşka bir hale büründü. Adeta yeniden doğan Tolga Karakaş yüzüne yaptırdığı estetik ve güzellik operasyonu ile adeta 10 yaş gençleşti.
Gözaltı torbalarını aldıran Karakaş, Emine Ün ile biten evliliğinin ardından sorulan soruları yanıtlamazken, yalnızca şu yorumu yaptı: Hayatım çok keyifli, bir daha ünlü ya da oyuncu biriyle asla evlenmem, kafam çok rahat, kendimi işime verdim, şirketimin inşaat işleri çok iyi gidiyor.
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