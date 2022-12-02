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Boşanma Sonrası Şok Eden Yorum Geldi!
3 yıl önce evlenen piyanist çift Fazıl Say ile Ece Dağıstan dün tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci'nin yaptığı yorum dikkat çekti. Ekinci, Say'a, "Ben alırım seni üzülme'' yorumunda bulundu. İşte detaylar...
2019 yılında nikah masasına oturan piyanist Fazıl Say (52) ve Ece Dağıstan (46), önceki gün Beykoz Adliyesi'nde görülen dava ile tek celsede boşandı. Sessiz sedasız yollarını ayıran çiftten gelen haber sevenlerini üzdü.
Sosyal medyada yaptığı çıkışlarla sık sık dikkat çeken Tuğba Ekinci, bu defa Fazıl Say & Ece Dağıstan'ın boşanmasının ardından şaşırtan bir yorumda bulundu.
"BEN SENİ ALIRIM"
Piyanistin boşanma haberine Instagram'da yorum yazan Tuğba Ekinci ''Ben alırım seni üzülme" dedi. Ünlü çiftin boşanmasını ti'ye alan Ekinci'ye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
Ekinci'nin bu yorumu sosyal medyada gündem oldu.
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