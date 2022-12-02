Boşanma Sonrası Şok Eden Yorum Geldi!

2019 yılında nikah masasına oturan piyanist Fazıl Say (52) ve Ece Dağıstan (46), önceki gün Beykoz Adliyesi'nde görülen dava ile tek celsede boşandı. Sessiz sedasız yollarını ayıran çiftten gelen haber sevenlerini üzdü.

Sosyal medyada yaptığı çıkışlarla sık sık dikkat çeken Tuğba Ekinci, bu defa Fazıl Say & Ece Dağıstan'ın boşanmasının ardından şaşırtan bir yorumda bulundu.

"BEN SENİ ALIRIM"

Piyanistin boşanma haberine Instagram'da yorum yazan Tuğba Ekinci ''Ben alırım seni üzülme" dedi. Ünlü çiftin boşanmasını ti'ye alan Ekinci'ye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Ekinci'nin bu yorumu sosyal medyada gündem oldu.