Boşanma Sonrası Canlı Yayında Bomba İddia!

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de tek celsede boşandı.

Canlı yayında "Size bir teorimi anlatacağım" diyerek söze başlayan Arto, hem Seren Serengil'i hem de Bircan Bali'yi şaşırtan şu sözleri sarf etti:

İDDİASI OLAY OLDU

"Bence Reza Zarrab, Mehmet Dinçerler ile anlaştı ve dedi ki; 'Sana borcunu ödemen için parayı veriyorum Hadise ile evlen, 3-5 ay sonra da boşanıyorsun...' Ben böyle düşünüyorum. Bak iyi düşün!

Mehmet çok uygundu, borçları vardı. Bu benim aklıma geldi. Ben Rıza'nın Hadise ile görüştüğüne de inanıyorum."

"BEN BÖYLE DÜŞÜNEMEM"

Seren Serengil ise "Ben böyle düşünemem, yazık Mehmet'in annesi var. Reza Bey'in onu kabul edeceğine inanmıyorum. Ama bir bağlantı kurmuş konuşuyorlar" dedi.

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN BOŞANDI?

Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesi de evliliğin bitmesine neden olarak gösteriliyor.

Öte yandan Dinçerler'in Hadise'nin sahne kıyafetlerine karıştığı, bu sebeple Hadise'nin ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Kendisine yapılan psikolojik baskı sonrası ünlü şarkıcı Hadise, iddialara göre dayanamayarak boşanma davası açtı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler 30 Eylül 2022'de tek celsede boşandı.