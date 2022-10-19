Boşanma Kararı Aldılar!

5 yıldır evli olan ve bir kız çocukları bulunan Çetin Altay ile Gamze Altay, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

DURUŞMAYA KATILMADILAR

Çift, bazı sağlık problemleri nedeniyle duruşmaya katılamayınca dava ileri bir tarihe ertelendi.

ÇETİN ALTAY KİMDİR?

Çetin Altay (d. 26 Temmuz 1977, İstanbul), Türk oyuncudur.

26 Temmuz 1977'de İstanbul’da doğdu.[1] Uzun bir dönem Leman dergisinde senaristlik yaptı. Oyunculuğa ise tiyatroda tek kişilik gösteri olan stand up gösterileri ile başladı. Daha sonra bir tiyatro grubu kurarak doğaçlama oyunlar sergilemeye başladı. Bu oyunlardan sonra da birçok tiyatro oyununda yer aldı.

Leman dergisinden sonra tek başına bir sitcom yazdı. İnternet sitesi olan Mynet’te klipler ve diziler ile dalga geçen videolar çekti. İlk sanal ortamdaki sitcom’u orada yaptı. Bu iş bittikten sonra da Ömer Faruk Sorak ile fındık reklamı çekti. Reklam filmindeki performansından dolayı Mustafa Altıoklar’dan dizi teklifi geldi. “Emret Komutanım” dizisinde oynamaya başladı.

Çetin Altay, çeşitli sinema filmi ve televizyon dizilerinde rol aldı. 2005 – 2007 yılları arasında “Emret Komutanım” adlı dizide "İdris Fındıkoğlu" karakterini canlandırmıştır.

2015 yılının Kasım ayında vizyona giren, Cem Yılmaz'ın hem yazdığı hem yönettiği dördüncü filmi olan “Ali Baba ve 7 Cüceler” adlı sinema filminde Cem Yılmaz ve Zafer Algöz ile başrolde oynarken filmde Irina Ivkina, Yosi Mizrahi, Bahtiyar Engin de rol almıştır.

Ayrıca "Oflu Hoca'nın Şifresi 2" adlı filmde başrolde oynamıştır.