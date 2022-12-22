Boşanma Kararı Alan Burcu Binici ve Tankurt Manas Cephesinden Açıklama

Burcu Binici ile rap'çi Tankurt Manas, eylül ayının başında evlenmişti. Çift, nikah masasına oturduktan bir ay sonra boşanmanın eşiğine gelmiş, ikili evliliklerini kurtardığı söylenmişti.



Bugün çıkan boşanma iddialarına Manas'ın avukatı açıklama yaptı.

Müzisyenin avukatı Nazlı Özkök, "20.10.2022 tarihinden beri Burcu Binici Tan ile fiilen ayrı yaşamakta olup 16.11.2022 tarihinde iddia edildiğinin aksine taraflar arasındaki anlaşmazlıkların evlilik birliğini sürdüremeyecek nitelikte bir boyutta ulaşmasından ötürü vekilleri tarafından tarafımızca başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.