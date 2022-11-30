Boşanma İddiası Sonrası Flaş Paylaşım

Hakan Ural ve Sibel Can’ın 30 yaşındaki oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz ay Merve Kaya ile Bodrum'da evlenmişti.

Evliliklerinde 2 ayı bile dolduramayan çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

İddiaya göre Merve Kaya, Engincan Ural'ı aldattı, çift bu nedenle ayrılık kararı aldı.

SİBEL CAN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Basına yansıyan bu haber sonrası Engincan Ural'ın annesi Sibel Can'dan ilk açıklama geldi.

Can, çiftin düğün fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaşarak boşanma iddiasını yalanladı.

"BÜYÜK İFTİRA!"

Hakan Ural ise, "Büyük iftira! Ahlaksızca bir haber, yazıklar olsun" diyerek kızgınlığını dile getirdi.