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Boşanacağı Açıklayan Ece Ronay'dan Sürpriz Paylaşım
Mehmet Ali Erbil'le "hakaret" iddiasıyla mahkemelik olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, kısa süre önce nikah masasına oturduğu eşi ve çocuğunun babası Mehmet Bilir'den boşanacağını duyurmuştu. İşte detaylar...
Tiktok fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz yıl Ocak ayında 2.5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir'le nikah masasına oturmuştu. Temmuz ayında bebekleri Miran'a kavuşan çiftin mutluluğu kısa sürdü.
Ece Ronay henüz 1 yıl önce evlendiği eşinden üç gün önce boşanacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Ronay, ''Mehmet kişisini boşuyorum. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Bazı şeylerden çok sıkıldım. Bu süreçte aktif olmayabilirim kusura bakmayın. Bir süre kafa dinlemek istiyorum. Diyarbakır'a gideceğim'' ifadelerini kullandı.
Ronay, az önce eşiyle karesini yayınlayarak, boşanmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Sosyal medya fenomeni kareye, kalp emojisi koydu.
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