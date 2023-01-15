Boşanacağı Açıklayan Ece Ronay'dan Sürpriz Paylaşım 

Tiktok fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz yıl Ocak ayında 2.5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir'le nikah masasına oturmuştu. Temmuz ayında bebekleri Miran'a kavuşan çiftin mutluluğu kısa sürdü.

Ece Ronay henüz 1 yıl önce evlendiği eşinden üç gün önce boşanacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Ronay, ''Mehmet kişisini boşuyorum. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Bazı şeylerden çok sıkıldım. Bu süreçte aktif olmayabilirim kusura bakmayın. Bir süre kafa dinlemek istiyorum. Diyarbakır'a gideceğim'' ifadelerini kullandı.



Ronay, az önce eşiyle karesini yayınlayarak, boşanmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Sosyal medya fenomeni kareye, kalp emojisi koydu.