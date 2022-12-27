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Boran Kuzum Hayranlarını İkiye Böldü
Senaryosunu Gülse Birsel'in yazıp, Ozan Açıktan'ın yönettiği komedi filmi Yılbaşı Gecesi'nin galası Maslak Uniq'te yapıldı. Projenin başrol oyuncusu Boran Kuzum, kıyafetiyle gündem oldu. İşte detaylar...
Senaryosunu Gülse Birsel'in yazıp, Ozan Açıktan'ın yönettiği komedi filmi Yılbaşı Gecesi'nin galası Maslak Uniq'te yapıldı.
Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu ve Zeynep Güngör’den oluşan dev oyuncu kadrosunun eğlenceli yılbaşı gecesi hikayesiyle buluştuğu filmin sonunda oyuncular alkışlar eşliğinde hep birlikte sahneye çıktı.
Gecede Boran Kuzum'un kıyafeti gündem oldu. Sosyal medyada 'En Çok Konuşulanlar' arasına giren oyuncunun kombini, kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar beğenilirken, bazıları ise beğenmedi.
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