Bora Gencer Barış Manço Şarkısıyla Genç Popçulara Diss Attı

Albüm sürecinde hem caz müziğinin duayen ismi babası Bozkurt İlham Gencer’in zorlu tedavi süreciyle ilgilenen hem de stüdyo çalışmalarını aksatmayan yakışıklı popçu Bora Gencer, romantizm, melankoli, neşe ve aşkın harmanlandığı bu albümde hem geçmişten hem günümüzden esintiler sunuyor.

Ünlü sanatçının, 90'lı yıllarda büyük çıkış yakaladığı “Öptüm Seni Şeker’ albümde bu kez farklı sound ile dikkat çekiyor. Ayrıca Bora Gencer ile ‘Ah Memedim" şarkısıyla hafızalara kazınan Zeynep Türkeş’in harika düetiyle, 90’lar ruhunu yeniden yakalıyorsunuz. Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı Jamala’nın söylediği ‘1944’ isimli şarkı, Türkçe versiyonu ‘Karartma’ adıyla yer alıyor.

Albümdeki en büyük sürpriz ise rahmetli Barış Manço'nun “Müsadenizle Çocuklar” adlı şarkısını seslendirmek olduğunu belirten ünlü şarkıcı, kendine has sesiyle ve tarzıyla efsane şarkıyı coverladı.. Ayrıca başarılı sanatçı, sözü ve müziği babası İlham Gencer’e ait olan “Bu Dünyada Dost Kalmadı” adlı şarkısını da okudu.

Albümde Türkiye’nin en iyi aranjörlerinden Selim Çaldıran’ın imzası bulunuyor. İlk olarak ‘Karartma’ ve ‘Kızlar’ şarkısına klip çekildi. İddialı klibin yönetmen koltuğunda ise Turgay Ceylaner oturdu.

Şarkıları kadar giyim stiliyle de her zaman kendi tarzını yansıtan sanatçı, imaj fotoğraflarıyla da iddiasını ortaya koydu.

SARSABİLİRLER AMA İNDİREMEZLER

Tam anlamıyla içine sinen bir albüm olduğunu belirten Gencer, “Ben varken kimse yoktu ortalıkta. Ben Bozkurt İlham Gencer ekolünden geliyorum. Beni sarsabilirler ama indiremezler” diyerek rakiplerine adeta mesaj verdi.

