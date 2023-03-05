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Bora Akkaş Baba Oluyor
İki yıldır birlikte olan ve geçtiğimiz aylarda İtalya'nın Milano şehrinde evlenen Oben Alkan ile ünlü oyuncu Bora Akkaş, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. İşte haberin detayları...
Oben Alkan ile Milano'da evlenen ünlü oyuncu Bora Akkaş, baba oluyor.
16 haftalık hamile olan Oben Alkan, müjdeli haberi "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakcık" sözleriyle sosyal medya hesaplarından duyurdu. Oben Alkan, karnının belirginleştiği görülen fotoğrafını "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakcık" notuyla yayınladı.
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