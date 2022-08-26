Bomba İtiraf! Ödediği Parayı Duyanlar Şoke Oldu

Kendi yazlığının plajından denize girdiğini söyleyen Pelin Karahan "Bodrum'da nüfus olarak bir yoğunluk var tabii ama biz yazlığımızda olduğumuz için bizi pek etkilemedi.

Ben kendi evimde plajımızdan girdiğim için beachlere gitmedim. Ama tabii fiyatlar çok uçuk! Özellikle restoranlar... Biz daha çok evde yedik. Evde yemek daha uygun yani" şeklinde konuştu.

"ESKİ FOTOĞRAFLARIMA BAKINCA..."

Geçtiğimiz yıldan bu yana 10 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Pelin Karahan, eski fotoğraflarına bakınca şimdi daha iyi hissettiğini belirtip "Kısa sürede 10 kilo verdim. Eski fotoğraflarıma bakınca yüzüm daha tombuldu, şu an daha iyi hissediyorum" dedi.

PELİN KARAHAN KİMDİR?

1984 yılının Ekim ayında dünyaya gelen güzel oyuncu doğma büyüme Ankaralıdır. Eskişehir’de Turizm Otel İşletmecilik okumuştur. Sonsuza Yürümek, Cemalim 2, Kavak Yelleri, Mavi Kelebekler, Muhteşem Yüzyıl, Yeter, Yuvamdaki Düşman ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi bir çok projede rol almıştır.

24 Haziran 2014 yılında iş adamı Bedri Güntay ile evlenen Pelin Karahan’ın bu evliliğinden Ali Demir ve Can Eyüp isimlerinde iki çocukları vardır.