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Bomba İddia Sonrası İlk Açıklama Geldi

Ayça Ayşin Turan'ın “Üç Kuruş” dizisinin yıldız ismi Ekin Koç ile partner olacağı iddia edilmişti. Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yeni partneri Ekin Koç ile bir araya gelen Ayça Ayşin Turan, haberi doğruladı. İşte detaylar...

Magazin 20.06.2022, 12:28 20.06.2022, 17:54 arif hür
Bomba İddia Sonrası İlk Açıklama Geldi

Muhabirlerle sohbet eden Ayça Ayşin Turan, "Önümüzdeki günlerde sette olacağız, naif bir aşk hikayesi diyebilirim ama daha fazla detay veremiyorum" diyerek film hakkında konuşmaktan kaçındı.

"O BAŞKA BİR PROJE"

Güzel oyuncu, Murat Boz ile partner olacağının iddia edildiği hatırlatılınca ise, “O başka bir proje, ama erkek oyuncu ile ilgili haberleri sizden öğreniyorum bende. Proje ile ilgili görüşmeler sürüyor” yanıtını verdi.

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"YAZ AYLARINI ÇALIŞARAK GEÇİRECEĞİZ"

Alp Navruz, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte kız arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile 'Ada Masalı' dizisinin setinde tanıştıkları İzmir Seferihisar'da tatile çıkacaklarını söylemişti.

Tatil sorularına yanıt veren güzel oyuncu, "İkimizin de iş görüşmeleri var. Bir süre daha buradayız gibi, set öncesi kısa kısa tatiller yapmak istiyoruz. Ama bu yaz daha çok çalışarak geçecek gibi görünüyor.” dedi. 

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AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?
Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.

Ayça Ayşin Turan bir süredir partneri Alp Navruz ile aşk yaşıyor.

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