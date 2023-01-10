Bomba Aşk İddiası

haberine göre; Türk sinemasının duayen ismi Sadri Alışık'ın, bir süredir avukat Ece Binay'la birlikte olduğu iddia edildi. Milliyet'ten Hüseyin Altun'unine göre; Türk sinemasının duayen ismi Sadri Alışık 'ın torunu'ın, bir süredir avukat Ece Binay'la birlikte olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz sene Mahsun Kırmızıgül'le boşanan Binay ile Alışık'ın arkadaşlıklarının kısa sürede aşk dönüştüğü öğrenildi.

Şu an için gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden çiftin, gazetecilerin rağbet göstermediği mekanlara gittiği öğrenildi. Üç aydır Kerem Alışık'ın oğlu Alışık'la birlikte olan Binay'ın yakın çevresine, "Çok mutluyum" dediği söyleniyor.