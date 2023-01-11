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Bomba Aşk İddiası
Adı Hande Erçel'le anılan Hakan Sabancı'nın, bir süredir Burcu Kıratlı'yla birlikte olduğu konuşuluyor. İkilinin sık sık Emirgan'da bir mekanda buluştuğu iddia edildi. İşte haberin detayları...
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hande Erçel'le yeni bir aşka yelken açtıkları konuşulan Hakan Sabancı'nın, Burcu Kıratlı'yla birlikte olduğu iddia edildi.
Aşklarının basına yansımasını istemeyen çiçeği burnunda sevgililerin, Emirgan'daki bir mekanda buluştuğu öğrenildi.
Sinan Akçıl'la ikinci kez boşanan ve adı birçok kişiyle anılan oyuncunun, geçtiğimiz günlerde Twitter'a "2023" yazıp, kalp işareti koyması, iddiaları güçlendirdi.
İkilinin, önümüzdeki günlerde yurt dışına gideceği söyleniyor.
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