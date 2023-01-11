Bomba Aşk İddiası

haberine göre; Hande Erçel'le yeni bir aşka yelken açtıkları konuşulan Hakan Sabancı'nın, Milliyet'ten Umut Ünver'inine göre;'le yeni bir aşka yelken açtıkları konuşulan'nın, Burcu Kıratlı 'yla birlikte olduğu iddia edildi.

Aşklarının basına yansımasını istemeyen çiçeği burnunda sevgililerin, Emirgan'daki bir mekanda buluştuğu öğrenildi.

Sinan Akçıl'la ikinci kez boşanan ve adı birçok kişiyle anılan oyuncunun, geçtiğimiz günlerde Twitter'a "2023" yazıp, kalp işareti koyması, iddiaları güçlendirdi.

İkilinin, önümüzdeki günlerde yurt dışına gideceği söyleniyor.