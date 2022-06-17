Boğaz'da Kelebek Şıklığı
Hürriyet Kelebek Yaz Partisi, ‘Kelebek Yazı’ temasıyla16 Haziran Perşembe akşamı Mandarin OrientalBosphorus’ta düzenlendi.
Aslıhan Karalar
Davetlilerin kırmızı halıda geceye katılmalarıyla başlayan partide, Hürriyet Kelebek köşe yazarı Orkun Ün kırmızı halıdaünlülerle röportaj yaptı.
Yağmur Kalyoncu’nun sunuculuğunu üstlendiği gecede konserlerle müzik ziyafeti yaşandı.
Partide konuklara seslenen Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, “Yayımlandığı günden bu yana magazin, kültür&sanat, eğlence ve moda dünyasının nabzını tutan Hürriyet Kelebek, aynı zamanda Pantene Altın Kelebek Ödülleri ile kitleleri buluşturan bir marka. Türk basını açısından çok önemli bir yere sahip olan Kelebek, şimdi de kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor.” dedi.
İrem Helvacıoğlu
Partide eğlencenin ritmi Doğuş Çabakçor’un DJ performansıyla arttı. Davetliler gecenin geç saatlerine kadar müzik eşliğinde eğlendi.
Prof.Dr. Murat Öncel
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