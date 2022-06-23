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Bodrum'da Satılan Tostun Fiyatı Dudak Uçuklattı
Bodrum’da her keseye uygun otel ve restoran alternatifi var ama bazı işletmeciler abartılı fiyat politikalarıyla dikkat çekiyor. Plajlarda bile 30 liraya satılan tost için Bodrum merkezdeki bir işletme 220 lira istiyor. İşte detaylar...
Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Her yıl abartılı lahmacun, hamburger haberleriyle anılan Bodrum, bu kez pahalı tostuyla gündemde…
Bodrum merkezde yer alan bir işletmenin bazlamaya yaptığı karışık tost için 220 lira istemesi ilçede günün konusu oldu.
Bazlama arasında olmasa bile aynı karışık tost Bodrum'daki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait plajda 30 liraya, Türkbükü'ndeki belediyeye ait halk plajında ise sadece 26 liraya satılıyor.
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