Bodrum'da hamak keyfi

Üçüncü sezon için “Senaristlerimiz ne yazacak inanın bende bilmiyorum. Ben de açıkçası merak ediyorum. Ama gene süprizlerle dolu, seyir zevki yüksek bir sezon olacağı kanısındayım. Ağustos ortası gibi çekimler tekrar başlar diye tahmin ediyorum” dedi.





HOLA HERMANOS, HOLA ESPANA

‘Kardeşlerim’ dizisi birçok ülkede, en son da İspanya’nın önde gelen kanallarından Antena3’de ‘Hermanos’ adıyla yayınlanmaya başladı. Reytinglere bakıldığında ilk günden en çok izlenen dizilerden biri oldu. Dizinin başrol oyuncularından biri olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz sorusuna ise usta oyuncu “Açıkçası bu işin dünyanın diğer ülkelerinde yayınlanıyor olmasından gayet mutluyum. Hele bir de en çok izlenen diziler arasına başlar başlamaz girmesi ekstra bir mutluluk. Türk dizi sektörü adına katkıda bulunmak ayrıca bir keyif. Tüm İspanyol izleyicilerimize iyi seyirler” dedi.



