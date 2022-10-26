Blutv’nin yeni orijinal içeriği Magarsus sete çıktı

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği Magarsus’un başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Burcu Gölgedar ile usta oyuncu Ercan Kesal yer alıyor.

Genç kuşağın başarılı oyuncularını usta oyuncularla bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Müttalip Müjdeci’nin yanı sıra konuk oyuncu olarak Menderes Samancılar ve Metin Coşkun da yer alıyor.





Çukurova’da bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe’de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin, hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesini anlatan Magarsus’un yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer üstleniyor. Senaryosu Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen tarafından yazılan dizinin çekimleri Adana ile Mersin bölgelerinde yıl sonuna kadar devam edecek.





Magarsus yakında BluTV’de.

