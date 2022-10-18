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Bıyıklar Bir Sene Daha Benimle
Ekranların sevilen oyuncusu Hakan Bilgin, geride bıraktığımız günlerde Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı.
Tek başına geldiği alışveriş merkezinde arkadaşıyla buluşup kahve içen Hakan Bilgin, mekan çıkışı gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.
‘Çakallarla Dans 6’ filminin çekimini bitirdiklerini ve yakın zamanda gala yapacaklarını belirten Bilgin, gazetecilerin bıyık bırakmasına ilişkin sorusuna da; “Şuan proje gereği bıyıklar bir süre daha benimle. Yeni diziye başladık, sanırım 2023’ün sonuna doğru keseceğim.” dedi.
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|8
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|6
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|2
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|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
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|23
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|10
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|10
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|10
|12
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|9
|10
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|10
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|8
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|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|25
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|9
|22
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|9
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|11
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|9
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