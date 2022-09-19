Biten Evliliğine İlişkin Bomba Yorum!

Genç şarkıcı Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış’la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021’de Çeşme’de evlenmişti. Çiftin, bir yıl sonra sürpriz bir kararla boşanması sevenlerini şaşırttı.

Menajeri Tolga Akış'tan boşanmasıyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden Zeynep Bastık, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

"EŞ OLMA DURUMUNU BECEREMEDİK"

Bastık, "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti.

Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık." şeklinde konuştu.

"EVLİLİK İŞİNİ BECEREMEDİK"

Akış, çıkan boşanma haberlerinin ardından konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum..."

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

1984 doğumlu olan Tolga Akış, 2022 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. 7 Temmuz 2021 tarihinde şarkıcı Zeynep Bastık ile evlendi. Bir yıl sonra boşandılar.

Tolga Akış 1.76 metre boyunda, 81 kilo ve aslan burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @tolgaakis kullanıcı adıyla yer almaktadır.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı. Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı. Bastık, 2021-2022 yılları arasında Tolga Akış ile evli kaldı.