Birlikte Olduğu İddia Edilen İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'dan Fotoğraf Geldi

Yeniden birlikte oldukları iddia edilen Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses 'ten yeni bir fotoğraf geldi. İkili, oğulları İdo Tatlıses ve gelinleri Yasemin Şefkatli'yle kahvaltı yaptı. Dörtlüye Tatlıses'in menajeri Şule yazar ve Sinan Şefkatli de eşlik etti. Sanatçı, Murat Öztürk'ün sahibi olduğu Bonyvex Villa'da çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı.

Son dönemde adı birçok kişiyle anılan Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna'yla yeniden birlikte olduğu iddiaları da magazin kulislerinde konuşuluyordu. İkilinin aile yemeği de olsa bir araya gelmesi dedikoduları yeniden ortaya çıkardı.