Birce Akalay'ın Ödül Mutluluğu

Bugüne kadar rol aldığı başarılı yapımların yanı sıra, geçen sezon yayınlanan 'Kuş Uçuşu' ve 'Mezarlık' dizileriyle adından sıkça söz ettiren Birce Akalay, başarısını Dubai’de ödülle taçlandırdı.

GÜZELLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Ödül törenine Özgür Masur tasarımı bir kıyafetle katılan Akalay adeta göz kamaştırdı.

"BURADA OLMAK HEYECAN VERİCİ"

Güzelliği ve kıyafet seçimiyle de büyük beğeni toplayan Birce Akalay, ödülünü alırken şöyle konuştu:

"Bu benim Dubai'ye 2. gelişim. İlki sadece seyahat içindi ama bu sefer biraz farklı, burada sizlerle olduğum için çok mutluyum. Burada olmak çok heyecan verici. Öncelikle birbirini sevmekten asla vazgeçmeyen güzel aileme teşekkür etmek istiyorum.

Aynı zamanda yapımcılarıma teşekkür etmek istiyorum. Kuş uçuşu ve Mezarlık projeleri özelinde Abdullah Oğuz ve Kerem Çatay'a teşekkür etmek istiyorum bana inandıkları için. Birlikte çalıştığım herkese çok teşekkür ediyorum bana inandıkları ve hayallerini paylaştıkları için."

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay (d. 19 Haziran 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü öğretim görevlisidir.

Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolüyle ilk ciddi rolünü oynayan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı. Bu oyun dışında 2020 yılında Keşanlı Ali Destanı oyununda "Zilha" rolüne hayat verdi. Akalay, son olarak FOX'ta yayımlanan Son Yaz adlı dizide "Sare Akay" karakterini canlandırdı.

BİRCE AKALAY ÖZEL HAYATI

38 yaşında olan Birce Akalay, 2 kez evlilik yaptı. Birce Akalay'ın ilk eşi oyuncu Murat Önalmış'tır. 2. evliliğini ise Küçük Ağa dizisi setinde tanıştığı oyuncu Sarp Leventoğlu ile yapmıştır.