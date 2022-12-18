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Birce Akalay’ı sinirlendiren soru
İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından ‘En İyi Sosyal Medya Ödülleri’nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Birce Akalay ödül aldıktan sonra kamera karşısında kendisine sorulan sorulara çok sinirlendi.
“Birce hanım bugün burada almış olduğunuz ödülün sizin için çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Daha önce aldığınız ödüller sizin için samimi değil miydi?” sorusuna Birce Akalay "Böyle kötü anlamlar çıkarmayın üniversite öğrencilerinden aldığım bir ödül. Samimiyetsiz miydi diye sorular sormayın. Çok çirkin oluyor. Her aldığım ödül benim için çok değerli öyle yorumlayın" dedi.
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|Takımlar
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