Birce Akalay'dan Flaş Serdar Bilgili Açıklaması

Birce Akalay, iş insanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere değindi. ile aşk yaşadığı yönünde çıkanlere değindi.

İkilinin, arkadaş grubuyla Mardin'e gittiği Mardin'deki fotoğrafları aşk iddialarının çıkmasına sebep olmuştu.

Akalay, "Serdar Bilgili benim çok yakından tanıdığım bir arkadaşım. Yalnız olduğum için bazen böyle haberler çıkabiliyor. Bu kadar basit bir şey değil, hepimizin ailesi var" dedi.