Flaş HaberBirce Akalay'a Mavi Tik Şoku
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Birce Akalay'a Mavi Tik Şoku
Ünlü oyuncu Birce Akalay, sabah saatlerinde Twitter'deki hesabından Mavi Tik'inin gittiğini görünce şoke oldu. Ünlü oyuncu, Elon Musk'un onaylı hesaplarından ücret talep etmediğini bilmeyince hayranları devreye girdi. İşte detaylar...
Birce Akalay, Twitter'da Mavi Tik'in gittiğini görünce şoke oldu. Oyuncu, Twitter'dan, "Benim Mavi Tik'ime ne olmuş olabilir? Kim çaldı?" diyerek, Twitter Türkiye hesabını etiketledi.
Twitter'ın sahibi Elon Musk'un geçtiğimiz kasım ayında onaylı hesaplar için aylık 8 dolar'lık ücret zorunluluğu getireceğini açıklamıştı. Bu durumdan habersiz olan Akalay'a hayranları bilgi verdi. Daha sonra bir açıklama daha yapan Musk, "Tamam anladım ki Mr. Musk'a bir aidat ödememiz icap ediyormuş. O halde adımlarımızı nasıl atacağız? Ben neden bu adımları bulamıyorum? Teknoloji > Birce help me" yazarak, yardım istedi.
Oyuncuya hayranları yardımcı oldu.
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