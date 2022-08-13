Bircan Bali ve Arto'dan Tartışma Yaratan Sözler!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; AVM çıkışı konuşan Bircan Bali, "Aynı kadroyla yola devam edeceğiz. Programımız 29 Ağustos'ta başlıyor" dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyip yanındaki kişinin başından aşağı dökmüştü.

"ŞAMPANYA DÖKMEK ÇOK AYIP!"

Bu konuya değinen Arto, "Birisinin başından aşağı şampanya dökmek çok ayıp! Resmen görmemişlik. Norm Ender'in, Demet Akalın'ı hedef alan açıklamalarına katılıyorum" dedi.

"ÜLKEDE BU KADAR SORUN VARKEN..."

Bircan Bali ise "Ülkede bu kadar sorun varken, genç kızlarımız cinsel saldırıya maruz kalıyorken bir şampanya bu kadar sorun olmamalıydı" diyerek Akalın'ın savundu.

"REZALET!"

Arto, isim vermeden iddialı sahne kıyafetleriyle gündemde olan Gülşen'i de diline doladı. Arto, "Rezalet! Kimse o kişinin sanatından bahsetmiyor" ifadelerini kullandı.

Bircan Bali ise, "Herkes istediği kadar çıplak olabilir" deyip kahkaha attı.

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali kimdir, kaç yaşında ve nereli; Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Bircan Bali, 34 yaşındadır. Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yapmaktadır.

Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Çift, 2018 yılında boşanmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.

BİRCAN BALİ EŞİ KİM?

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Saygı Karen adını verdiği çocuğu dünyaya geldi.

Çift, 25 Mart 2021'de sürpriz bir şekilde boşandı. Bircan Bali ve Ömer Gezen 2022 yılı itibarıyla ilişkilerine bir şans daha verdiğini duyurdu.