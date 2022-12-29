Biran Damla Yılmaz Yasak Elma'dan Ayrılacak Mı?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma dizisini ekibi yılbaşı haftası tatil yapacak. Nehir Erdoğan’ın Julia rolüyle ekibine katıldığı fenomen dizi 6. sezonunda da reyting başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

gündeme geliyor. Diziyle ilgili sık sık Kumru rolüne hayat veren Biran Damla Yılmaz ’ın ekipten ayrılacağı iddiasıe geliyor.

Ancak Biran Damla Yılmaz’ın Medyapım imzalı diziden ayrılmayacağı, güzel oyuncunun haziran ayında final yapması planlanan dizide sezon sonuna kadar yer alacağı öğrenildi.