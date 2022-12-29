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Biran Damla Yılmaz Yasak Elma'dan Ayrılacak Mı?
FOX'un fenomen dizisi Yasak Elma, ekibi yılbaşı haftası tatil yapacak. Diziyle ilgili sık sık Kumru rolüne hayat veren Biran Damla Yılmaz’ın ekipten ayrılacağı iddiası gündeme geliyor. İşte detaylar...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma dizisini ekibi yılbaşı haftası tatil yapacak. Nehir Erdoğan’ın Julia rolüyle ekibine katıldığı fenomen dizi 6. sezonunda da reyting başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Diziyle ilgili sık sık Kumru rolüne hayat veren Biran Damla Yılmaz’ın ekipten ayrılacağı iddiası gündeme geliyor.
Ancak Biran Damla Yılmaz’ın Medyapım imzalı diziden ayrılmayacağı, güzel oyuncunun haziran ayında final yapması planlanan dizide sezon sonuna kadar yer alacağı öğrenildi.
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