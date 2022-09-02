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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın acı günü!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gaffur'u ünlü oyuncu Bülent Polat'ın babası 87 yaşında yaşamını yitirdi.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Gaffur karakteriyle hafızalarda yer eden ünlü oyuncu Bülent Polat, bu sabah aldığı acı haberle sarsıldı. Polat’ın 87 yaşındaki babası Hasan Polat bu sabah İstanbul Avcılar’daki evinde vefat etti.
Ünlü oyuncu, babasının vefatının ardından yaptığı paylaşımda “Babanın erdemleri çocuklarının servetidir. Canım babam huzur içinde uyu…” satırlarına yer verdi.
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