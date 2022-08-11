Bir Süredir Ortalarda Yoktu... Bakın Ne Yapıyormuş!

Kenan İmirzalıoğlu'nun, Türkiye'nin emlak zenginleri arasında yer aldığı biliniyor.

KENAN'IN İZİNDEN GİDİYOR

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in de, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu'nun izinden gittiği öğrenildi.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Demirer'in son dönemde emlak yatırımları yaptığı ortaya çıktı.

"TARİHİ BİNALARI SATIN ALIP...."

Ata Demirer'in, Galataport İstanbul sonrası değerlenen Tarlabaşı, Galata ve İstiklal Caddesi'nde tarihi yapıları satın alıp restore ettirdiği öğrenildi.

Demirer'in satın aldığı binaları restore ettirip butik otel ve apart yapma yoluna gittiği de ifade edildi.

ATA DEMİRER KİMDİR, MESLEĞİ NE?

Ata Demirer, 6 Temmuz 1972 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, komedyen ve müzisyen olan Ata Demirer Daha küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfetti. Ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi'ne geçti ve buradan mezun oldu. Demirer ağabeyinin yardımıyla gece kuluplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmasıyla İstanbul'a taşındı.

Konservatuvar yılları boyunca İstanbul'da müzisyenlik yapmaya devam etti. Yine o yıllarda arkadaşlarının desteği ile bar komedyenliği denemelerine başladı. Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz ile olan yakın arkadaşlığı sayesinde stand up gösterilerine başladı. Aynı zamanda Vitamin Grubunun "Turkish Kovboylar" adlı şarkısındaki gazeli seslendiren kişi de kendisiydi. Ayrıca aynı grubun İsmail şarkısında rol almış meşhur İsmail karakterini de canlandırmıştır.

E.Ş.E.K Tiyatro Grubunun kurucusu Uğur Uludağ'nın aracılığı ile ilk profesyonel stand up gösterisini gerçekleştirdi. 1995 yılında Assos'ta verdiği müzikli şov sırasında keşfedilerek Dormen Tiyatrosu'nda "Komik Para" adlı oyununda rol aldı. Aynı yıl kendi kurduğu "Ege Kumpanya" adlı gösteri orkestrası ile birçok yerde sahneye çıktı.

Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Komediye olan tutkusunu keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi. 1996 ile 1998 yılları arasında birçok yerde gösteri verdi.

2010 yılında gösterime giren, Hakan Algül tarafından yönetilen Eyyvah Eyvah adlı sinema filminde senarist ve başrol oyuncusu olarak yer aldı. Devam filmi Eyyvah Eyvah 2, 7 Ocak tarihinde 355 kopya ile 700’den fazla salonda vizyona girmiş, 10 gün içinde 1 milyon 842 bin 450 kişi tarafından izlenmiştir. Böylelikle, ‘Eyvah Eyvah 2′ bugüne kadar 4 milyon 300 bin 641′lik izleyici sayısıyla 2011 yılının en çok izlenen yerli yapımı olma özelliğini eline almıştır. Hikayesiyle olduğu kadar müzikleri ve replikleriyle de ilgi çeken film, esprileriyle halkın günlük konuşma diline karışmıştır. Örneğin, ‘Hüseyin’ karakterinin “Nabıyon be ya?” sözü sokakta insanlar tarafından sık sık kullanılmaktadır.

ATA DEMİRER EVLİ Mİ?

Eyvah Eyvah serisinde "Müjgan" karakterini oynayan Özge Borak ile Ata Demirer 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde evlenmişlerdir. Çift evliliklerini 14 Kasım 2014 tarihinde sonlandırmıştır.