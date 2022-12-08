Bir Peri Masalı'ndan üzen haber
Final yapan diziler arasına Bir Peri Masalı'da dahil oldu. Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse, Nazan Kesal ve Mustafa Mert Koç'un başrolünü paylaştığı proje 13'üncü bölümüyle ekrana veda edecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse, Nazan Kesal ve Mustafa Mert Koç'un başrolünü paylaştığı FOX'ta ekrana gelen Bir Peri Masalı, dizisi final kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda Deniz Uğur'un dahil olduğu proje, 13'üncü bölümüyle ekrana veda edecek. Medyapım imzalı dizinin dün ekrana gelen final sahnesinde Zeynep (Alina Boz) karakterinin hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
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