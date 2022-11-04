Bir milyon mutluluğu

İpek Demir, istek üzerine "Dili Ballım"ı iki kez seslendirdi. Muhteşem konserde şarkılarının yanı sıra dansları ve sahne şovlarıyla da göz dolduran sanatçı, sürprizlerini de ilk kez açıkladı.

Sözü ve müziği kendisine ait "Dili Ballım"la yakaladığı başarıdan dolayı çok mutlu olan İpek Demir, hiç durmadan yeni şarkısının hazırlıklarını hızlandırdı.

Demir, sözü ve müziği kendisine ait olan tam 3 şarkıyı art arda sevenleriyle buluşturacak.

Aralık ayında "Aşkım Aşkım" adlı şarkısını piyasaya çıkaracak olan Demir, 2023'ün ilk haftası "Kiraz" şarkısını ve sonrasında "Eyvallah" şarkısıyla yeni yıla damga vuracak.

