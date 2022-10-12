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Bir Küçük Gün Işığı zirveye göz kırpıyor
Başrollerinde Berk Oktay, Seray Kaya, Esra Dermancıoğlu ve Şeyma Korkmaz’ın yer aldığı ‘Bir Küçük Gün Işığı’ dizisi aldığı başarılı izlenme oranları ile zirveye göz kırpıyor.
Dün akşam yayınlanan 6. bölümü zirvenin ortağı olan dizi önümüzdeki haftalarda Pazartesi gününün en çok izlenen dizisi olmaya aday.
Seray Kaya’nın hayat verdiği ‘Elif’ karakterinin, Şeyma Korkmaz’ın hayat verdiği ‘Sude’ karakterine attığı tokat dün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
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parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Kasımpaşa
|9
|13
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Sivasspor
|9
|7
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Hatayspor
|8
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Rizespor
|7
|12
|7. Boluspor
|7
|12
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|7
|11
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altınordu
|7
|6
|17. Altay
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Nottingham Forest
|9
|5
|20. Leicester City
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|8
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|8
|9
|13. Real Valladolid
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|8
|2