Bir Küçük Gün Işığı zirveye göz kırpıyor

Dün akşam yayınlanan 6. bölümü zirvenin ortağı olan dizi önümüzdeki haftalarda Pazartesi gününün en çok izlenen dizisi olmaya aday.

Seray Kaya’nın hayat verdiği ‘Elif’ karakterinin, Şeyma Korkmaz’ın hayat verdiği ‘Sude’ karakterine attığı tokat dün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

