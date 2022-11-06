Bir dönemin en ünlü oryantaliydi! Asena'yı hiç böyle görmediniz
Asena, 15 Kasım'da gerçekleşecek defilesi öncesinde dikiş makinasının başına geçerek, sergilenecek olan gelinliklere son şekli verdi.
Asena, sahnelere veda ettikten sonra gelinlik tasarımları ile kariyerini moda üzerine sürdürüyor.
15 Kasım'da gerçekleştireceği gelinlik defilesi öncesinde dikiş makinasının başına geçen Asena, “İzleyicilerim yıllarca beni dansımın dışında kostümlerimi de çok beğeniyordu” diyen Asena sözlerine şöyle devam etti:
Babaannem beni çocukken zorla 6 yıl boyunca makinede beyaz işe gönderdi. Yatak örtüsü kenarlarına işledikleri o delik delik sabır gerektiren işlemeleri öğrendim. Üniversiteye kadar o işi yaptım. Babaanneciğim bana hediye ettiği pırlantayı koluma takmışım aslında o yıllarda.
Asena, “Gelinlik ve abiyelerimizi Edibe hanım ve yine kalıbı ve dikimi çok muhteşem olan Özkan Karakuşoğlu ile birlikte uyguladık. Ve 15 Kasım'da muhteşem bir geceye hazır imza atacağız” diye konuştu.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Galatasaray
|12
|24
|3. Başakşehir
|11
|23
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Beşiktaş
|13
|22
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|13
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|13
|15
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Sivasspor
|12
|10
|17. Hatayspor
|11
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Boluspor
|11
|19
|5. Manisa FK
|11
|19
|6. Rizespor
|11
|18
|7. Pendikspor
|11
|18
|8. Samsunspor
|11
|17
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Göztepe
|10
|14
|12. Adanaspor
|12
|14
|13. Tuzlaspor
|10
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|10
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|13
|32
|2. Arsenal
|12
|31
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|12
|21
|8. Fulham
|14
|19
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Brentford
|14
|16
|11. Crystal Palace
|12
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Leicester City
|14
|14
|14. West Ham United
|13
|14
|15. Everton
|14
|14
|16. Bournemouth
|14
|13
|17. Aston Villa
|13
|12
|18. Southampton
|13
|13
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|12
|32
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Osasuna
|13
|23
|6. Real Sociedad
|12
|22
|7. Athletic Bilbao
|13
|21
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|12
|15
|12. Getafe
|13
|14
|13. Girona
|13
|13
|14. Mallorca
|12
|13
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|12
|11
|17. Celta Vigo
|13
|11
|18. Cadiz
|13
|11
|19. Sevilla
|12
|10
|20. Elche
|13
|4