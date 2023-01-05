Binicilik Eğitimi Alıyor

Yoğun set programının yanı sıra eğitimlerine de titizlikle devam eden genç oyuncu İpek Arkan, bir sonraki projesi için binicilik eğitimleri almaya başladı.

Genç oyuncu “Yönetmenimiz Alper Mestçi ile korku türünde çalışmak çok güzel bir tecrübeydi. Seyirci ile buluşacağımız günü heyecanla bekliyorum. Sıradaki hayalim; aksiyon ve dönem işlerinde rol almak. O yüzden set aralarında başladığım binicilik derslerine ağırlık vereceğim” dedi.

