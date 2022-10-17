Billur Kalkavan'ın Cenazesinde Ortaya Çıkan Gerçek!

Dobra kişiliği ve başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız 59 yaşındaki Billur Kalkavan, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Kalkavan, 15 Ekim 2022'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden Kalkavan, bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"3 AY ÖMÜR BİÇMİŞLERDİ"

Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, cenaze töreninde o gerçeği ilk kez açıkladı. Bahadırlı, "Doktorların Billur'u tedavi edebilecek ilaçları vardı ama tedaviden çok ümitli değillerdi. Billur'a 3 ay ömür biçmişlerdi. Bunu da sonradan öğrendim" diyerek duygulandırdı.

"KALBİ ÇOK YORULDU"

Buğra Bahadırlı, "Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu. Siz de eve geldiğinizde gördünüz. O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu.

Son ana kadar da o halini korudu. O haldeyken vasiyet bırakma aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi. Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu" dedi.

Billur Kalkavan'ın cenaze törenine sevgilisi Buğra Bahadırlı ve aile üyelerinin yanı sıra İlber Ortaylı, Ömer Koç, Nevbahar Koç, Ömer Karacan, Hamdi Alkan, Nilgün Belgün, Başak Sayan, Yeliz ve Necmi Yapıcı gibi tanınmış isimlerde katıldı.

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul Beylerbeyi'nde doğdu. Annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Rıza adında kardeşi bulunur. Kadıköy Maarif Koleji'nde eğitim gördü, liseyi okuduğu sırada okulu bıraktı. 1984'te Amerika'da lise bitirme imtihanlarına girdi.

16 yaşında Mudo'da çalışmaya başladı. Sonra da Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu'nun şirketlerinde devam etti. 18 yaşında Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun Sekreteri olarak çalıştı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.

Sinemadaki ilk rolünü, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde canlandırdı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında ''Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı. 2010 yılında TürkMax ekranlarında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu. 2012 yılında HTV kanalında haftanın 5 günü 00:00-01:00 arası program yaptı. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.

Billur Kalkavan, 15 Ekim 2022'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kalkavan bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

Billur Kalkavan Dizi ve Filmleri:

1969 - Ayrı Dünyalar (Dizi)

1978 - Sultan

1988 – Kaynanalar (Dizi)

1992 - Aşık Oldum(Dizi)

1993 - Mavi Sürgün

1994 - Sonradan Görmeler (Dizi)

1995 - Gece Otostopçusu (TV Filmi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Dizi)

1996 - Şahin

1997 - Böyle mi Olacaktı (Dizi)

1998 - Eyvah Babam (Dizi)

1998 - 2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Dizi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü

2000 - Ölüm Peşimizde

2002 - Azad (Dizi)

2002 - Reyting Hamdi (Dizi)

2003 - Patron Kim (Dizi)

2004 - Metro Palas (Dizi)

2005 - 2006 - Ihlamurlar Altında (Dizi)

2008 - Bir Avuç Huzur

2008 - Kraliçe Fabrikada

2008 - Mezuniyet

2008 - Servet Avcısı (Dizi)

2012 - Acayip Hikayeler (Dizi)

2014 - Çarşı Pazar (Şenay) (Sinema Filmi)