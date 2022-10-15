Billur Kalkavan'ın Ölümü Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!

Dobra kişiliği ve başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız 59 yaşındaki Billur Kalkavan, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

Kalkavan bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"DAHA FAZLA DİRENEMEDİ"

Haberi doğrulayan Hamdi Alkan "Maalesef kaybettik. Daha fazla direnemedi. Çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı" açıklamasını yaptı.

"MANTAR ENFEKSİYONA NEDEN OLDU"

Ünlü oyuncunun uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Buğra Bahadırlı, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş.

Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" dedi.

Böylece Billur Kalkavan'ın gerçek ölüm nedeni de ortaya çıkmış oldu.

"PAZARTESİ DEFNEDERİZ"

Bahadırlı cenaze törenine ilişkin olarak, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazartesi günü defnederiz." ifadelerini kullandı.

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul Beylerbeyi'nde doğdu. Annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Rıza adında kardeşi bulunur. Kadıköy Maarif Koleji'nde eğitim gördü, liseyi okuduğu sırada okulu bıraktı. 1984'te Amerika'da lise bitirme imtihanlarına girdi.

16 yaşında Mudo'da çalışmaya başladı. Sonra da Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu'nun şirketlerinde devam etti. 18 yaşında Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun Sekreteri olarak çalıştı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.

Sinemadaki ilk rolünü, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde canlandırdı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında ''Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı. 2010 yılında TürkMax ekranlarında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu. 2012 yılında HTV kanalında haftanın 5 günü 00:00-01:00 arası program yaptı. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.

Billur Kalkavan, 15 Ekim 2022'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kalkavan bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

Billur Kalkavan Dizi ve Filmleri:

1969 - Ayrı Dünyalar (Dizi)

1978 - Sultan

1988 – Kaynanalar (Dizi)

1992 - Aşık Oldum(Dizi)

1993 - Mavi Sürgün

1994 - Sonradan Görmeler (Dizi)

1995 - Gece Otostopçusu (TV Filmi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Dizi)

1996 - Şahin

1997 - Böyle mi Olacaktı (Dizi)

1998 - Eyvah Babam (Dizi)

1998 - 2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Dizi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü

2000 - Ölüm Peşimizde

2002 - Azad (Dizi)

2002 - Reyting Hamdi (Dizi)

2003 - Patron Kim (Dizi)

2004 - Metro Palas (Dizi)

2005 - 2006 - Ihlamurlar Altında (Dizi)

2008 - Bir Avuç Huzur

2008 - Kraliçe Fabrikada

2008 - Mezuniyet

2008 - Servet Avcısı (Dizi)

2012 - Acayip Hikayeler (Dizi)

2014 - Çarşı Pazar (Şenay) (Sinema Filmi)





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