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Bikinisiyle Denize Girmişti... Sessizliğini Bozdu

Defne Samyeli, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde soğuğa aldırış etmeden bikinisiyle denize giren Samyeli, bu konuda konuştu. İşte detaylar...

Magazin 25.11.2022, 16:05 25.11.2022, 21:26 arif hür
Bikinisiyle Denize Girmişti... Sessizliğini Bozdu

Yemek sonrası basın mensuplarına poz veren Defne Samyeli, gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti. Kasım ayında denize girdiği kareleri sosyal medyada paylaşan Samyeli, “Çok önemli bir şey değil. Gittiğimiz yerde deniz vardı. Biz de girdik" dedi.

"SOĞUKTU AMA KEYİFLİYDİ"

Sözlerini sürdüren Samyeli, "Soğuktu ama gayet keyifliydi. Çok güzel bir tatildi. Bir yandan dinlenme imkanı buldum. Artık tatil bitti. Çalışma hayatına döndüm. Yoğun bir zaman bizi bekliyor. Yılbaşında da Kıbrıs’ta sahnede olacağım.” dedikten sonra aracına binip uzaklaştı. 

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında; Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972'de İstanbul'da dünyaya geldi. 2022 itibarıyla 50 yaşındadır. Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yazar.

Defne Samyeli, İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Defne Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır.

Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sundu.

Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 3 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Defne Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır. Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin, Hekimoğlu ve Sol Yanım gibi dizilerde de yer alan Defne Samyeli'nin Eren Talu ile olan evliliğinden Deren Talu ve Derin Talu adında iki kızı bulunuyor.

#Defne Samyeli #deniz #snob magazin #Magazin
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