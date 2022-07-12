Bikinisiyle beach partide! 

TikTok fenomeni ve aynı zamanda ünlü sunucu Defne Samyeli'nin de kızı olan Derin Talu, annesini küplere bindirecek bir paylaşımda bulunmuştu. Yataktaki o anları paylaşan Talu'ya "Sen yapma bari" şeklinde yorum gelmişti.

Derin Talu’nun yeni paylaşımı da dikkat çekti.

Bodrum’da tatil yapan Derin Talu, katıldığı partide bikinili pozlarıyla yeniden olay oldu. Talu’nun paylaşımı binlerce beğeni aldı.

