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Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Güzel oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla Instagram'ı adeta kasıp kavurdu. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Gizem Karaca'nın bikinili pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Güzel oyuncu ve manken Gizem Karaca bikini tatil pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı. Muhteşem fiziği ve görüntüsüyle dikkat çeken güzel oyuncu, fit vücuduyla göz kamaştırdı. Gizem Karaca'nın bikinili tatil pozlarına takipçileri kayıtsız kalamazken binlerce beğeni ve yorum yağdı.
BİKİNİLİ POZLARIYLA MEST ETTİ
Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan güzel oyuncu Gizem Karaca, bikinili tatil pozlarıyla muhteşem vücudunu takipçilerine sergiledi.
Fit görüntüsü ve güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen Gizem Karaca'nın paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.
Güzel oyuncu Gizem Karaca, bikini fotoğraflarının altına “Kum, güneş, karpuz ve çiller” notunu düştü.
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