Bihter Filminin Yeni Firdevs’i Belli Oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bihter filminin hazırlıkları sürüyor. İzlenme rekorları kıran Bergen filminin yönetmenleri Mehmet Binay ve Caner Alper’in yöneteceği film Netflix’te yayınlanacak. Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan dönem filmini Merve Göntem yazıyor. Filmde “Bihter”i Farah Zeynep Abdullah, “Nihal”i Helin Kandemir canlandıracak .

Firdevs Hanım rolünü ise çok bomba bir isim canlandıracak. Üç sezon boyunca Camdaki Kız dizisinde Cana rolüyle muhteşem bir performans sergileyen, aynı zamanda en güzel giyinen oyuncuların başında gelen Hande Ataizi, yeni Firdevs Hanım oldu. Ataizi ile Abdullah anne kızı oynayacak. Kanal D'de ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs Hanım'ı Nebahat Çehre canlandırmıştı.

Bihter’in netleşen diğer oyuncusu ise Nezaket Erden… Özellikle “İnsanlar İkiye Ayrılır” filmindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Erden “Bihter” filminde Peyker rolüne hayat verecek. Behlül rolü için bu hafta Furkan Andıç, Boran Kuzum, Halit Özgür Sarı ve Serkan Çayoğlu Farah Zeynep Abdullah’la deneme çekimi yaptı ve en iyi uyum Boran Kuzum’la oldu.

Matmazel rolü için Ebru Özkan’ın “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisindeki takvimi ayarlanmaya çalışılıyor. 15 Mart’ta sete çıkması planlanan film için şimdi Adnan bey aranıyor.