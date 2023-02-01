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Bige Önal'dan Ayrıldığı Eski Sevgilisi Aras Bulut İynemli'ye Göndermeli Mesaj
Bige Önal, Aras Bulut İynemli'yle yedi yıllık ilişkisi geçtiğimiz ay noktalamıştı. Önal, yeni yaşını Instagram'dan kutladı ve İynemli'ye göndermede bulundu. İşte haberin detayları...
Aras Bulut İynemli'yle yedi yıllık ilişkisi geçtiğimiz ay noktalayan Bige Önal, 33'üncü doğum günü için Instagram'dan duygularını kaleme aldı.
Çocukluk karesini de yayınlayan oyuncu, "Hayatın değerini bilmek için an'larda kalmaya çabalamayla geçen bir sene oldu. Zamanın nasıl sürprizler yapabileceğine defalarca şaşırarak; yeniliklerin de zamanla, doğru zamanda, olması gerektiği an’da geldiğini öğrenerek... Tam olarak böyle bir sene geçti. Zamanın ve doğru zamanın değerini bilerek giriyorum bu yaşıma.
Aynı doğru zamanın hepimiz, ülkemiz için de geldiğini ümit ederek; hepimize sağlık, huzur ve ferahlık diliyorum bu yıl" dedi.
Hayranlarına da teşekkür eden Önal, "Yapılan kolajları, videoları gördüm... Her sene ama her sene bu kadar özel hissettirdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem az iyi ki varsınız" diye yazdı. Önal'ın bu mesajı takipçileri tarafından eski sevgilisi İynemli'ye gönderme olarak algılandı.
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