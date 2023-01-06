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Bige Önal'dan Aras Bulut İynemli Açıklaması
Ünlü oyuncu Bige Önal ile Aras Bulut İynemli, evlenmeleri beklenirken ani bir kararla ayrılmıştı. Ünlü oyuncu Bige Önal, eski sevgilisiyle ilgili konuştu. İşte haberin detayları...
Bige Önal, Etiler'deydi. Oyuncu, aşklarına ikinci şans verdiği Aras Bulut İynemli'yle geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.
Önal, " Ayrıldık. Hassas bir dönem" dedi. Ayrılık sebebiyle alakalı konuşmak istemeyen Önal, "Aras ile arkadaşlığımız devam edecek. Benim için çok önemli biri. Kaç senelik en yakın arkadaşım, sonuçta" diye konuştu.
BİGE ÖNAL KİMDİR?
Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşındayken anne babası boşanmıştır. Özel Saint Benoît Fransız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu.
2006 yılında oynadığı ‘Kısmetim Otel’ dizisiyle kariyeri başlamıştır. Benim Adım Gültepe, Sen Çal Kapımı, Yeşilçam ve Bodrum Masalı gibi sevilen projelerde rol almıştır.
Bige Önal, uzun bir süredir meslektaşı Aras Bulut İynemli ile aşk yaşamış, geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.
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