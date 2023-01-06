Bige Önal'dan Aras Bulut İynemli Açıklaması

aşklarına ikinci şans verdiği Aras Bulut İynemli'yle geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Bige Önal , Etiler'deydi. Oyuncu,larına ikinci şans verdiği'yle geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

Önal, " Ayrıldık. Hassas bir dönem" dedi. Ayrılık sebebiyle alakalı konuşmak istemeyen Önal, "Aras ile arkadaşlığımız devam edecek. Benim için çok önemli biri. Kaç senelik en yakın arkadaşım, sonuçta" diye konuştu.