Betül Demir'den Merve Boluğur'a Ağır Şarkıcı Göndermesi

Betül Demir , iş insanı Sarah Haderi geçtiğimiz gün sahibi olduğu Bebek Frontiere Restoran'da düzenlenen doğum günü partisine katıldı.

Demir, "Mabel'in şarkısını çok sevdim. Kendi sahnelerimde de vazgeçilmezlerim arasında diyebilirim. Ben de şarkıdan sonra onun yanına giderek bana da bir şarkı yapmasını istedim. O da bana beni anlatan bir şarkıyı farkında olmadan yaptı. Şubat ayında da yayınlanır diye umuyorum" diyerek, güldü.

Betül Demir, Mabel Matiz'in 'Antidepresan' şarkısını Merve Boluğur'un seslendirmesini de şöyle değerlendirdi; "Duydum ben de bir yerde. Kulaklarımı hemen kapattım. Şarkı söylemek herkesin tekelinde değil. Sahne aldığını da bilmiyordum. Şimdi öğrendim. İsterse şan hocamın numarasını verebilirim. Bir müzisyen olarak çok fazla kâale almıyorum. Gerçekten şarkı söylemek istiyorsa da biraz saygı. Biz yıllarımızı veriyoruz. Sahnede bir kez detone olsam üç gün uyuyamam. Anlamıyorum" dedi.