Bestemsu korkuttu

Tekrar hastaneden çıkan Bestemsu Özdemir’e, basın mensupları “Çok geçmiş olsun. Bir sorun yoktur umarız. Hastalığınız mı tetikledi acaba diye düşünmüştük.” demesi üzerine “Yok Allah korusun. O zor süreç geride kaldı gayet iyiyim. O hastalığımdan da eser yok. Teyzem rahatsız onu ziyarete geldim. Ailecek buradayız ziyarete geldim. Birkaç gün burada kalacak o da.” dedikten sonra sevgilisi Serkan Mehmet Durdu’nun baş harflerinden oluşan ve sevgilisinin kendisi için özel olarak tahsis ettiği arabaya binerek hastaneden ayrıldı.

