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Bestemsu korkuttu
Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz akşam Maslak’ta bulunan özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz sene aynı hastanede böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 11 gün hastanede yatmıştı.
Tekrar hastaneden çıkan Bestemsu Özdemir’e, basın mensupları “Çok geçmiş olsun. Bir sorun yoktur umarız. Hastalığınız mı tetikledi acaba diye düşünmüştük.” demesi üzerine “Yok Allah korusun. O zor süreç geride kaldı gayet iyiyim. O hastalığımdan da eser yok. Teyzem rahatsız onu ziyarete geldim. Ailecek buradayız ziyarete geldim. Birkaç gün burada kalacak o da.” dedikten sonra sevgilisi Serkan Mehmet Durdu’nun baş harflerinden oluşan ve sevgilisinin kendisi için özel olarak tahsis ettiği arabaya binerek hastaneden ayrıldı.
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