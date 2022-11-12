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Bestekar Ahmet Muhtar Gölge Hayatını Kaybetti
Türk Tasavvuf Musikisi'nin usta bestekarlarından olan Ahmet Muhtar Gölge, 71 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...
Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; Kültürümüzün gizli hazinelerinden bestekar ve musikişinas Ahmet Muhtar Gölge, İstanbul'da yaşamını yitirdi. Gölge, 1970'li yıllardan bu yana sanatla uğraşıyordu.
Ahmet Muhtar Gölge, Hâfız Hüseyin Tolon, Selahaddin Demirtaş, Selahaddin Gürer ve Kemal Tezergil gibi ustalardan mûsikî dersleri almıştı.
AHMET MUHTAR GÖLGE KİMDİR?
Bestekar Ahmet Muhtar Gölge, 1951'de İstanbul Mevlanakapı'da dünyaya gelmiştir. Görme engelli olan Ahmet Muhtar Gölge,1970'li yıllardan bu yana müzikle uğraşıyordu.
Ahmet Muhtar Gölge, Hâfız Hüseyin Tolon, Selahaddin Demirtaş, Selahaddin Gürer ve Kemal Tezergil gibi ustalardan mûsikî dersleri almıştı. 11 Kasım 2022'de yaşamını yitirdi.
Kaynak: SNOB MAGAZİN
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