Best Model Türkiye'ye Damga Vuran Kavga!

Ece Gürsel ve Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği gecede Ömür Gedik, Ege, Ozan Orhon ve İshak Akbay sahne aldı.

BİRİNCİ BELLİ OLDU

Almila Nur Özerman, Muammer Kapucuoğlu, Ümit Okur, Engin Koç ve Burhan Akdağ gibi isimlerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada birinciliği Büşra Karakaş-Emir Mayacı, ikinciliği Tuğçe Tekin-Attila Savaşan ve üçüncülüğü de Kübra Bolkent-Ferit Elaldı paylaştı.

Kübra Bolkent - Büşra Karakaş - Tuğçe Tekin

Ferit Elaldı - Emir Mayacı - Attila Savaşan

SOYLU VE ERBİL SAHNEDE TARTIŞTI

Best Model yarışmasına Seyhan Soylu ve Mehmet Ali Erbil arasında yaşanan gerilim damgasını vurdu.

Yarışmada sahneye çıkan Seyhan Soylu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkede herkesin babası. Hep birlikte Türkiye'yiz" sözleriyle dikkat çekti.

O esnada Soylu'nun yanında bulunan Erbil, "Ne yazık ki Cumhurbaşkanını övmek kimlere kaldı" şeklinde bir çıkışta bulundu.

"SENİNLE AYNI HAVAYI SOLUMAK İSTEMİYORUM"

Erbil'in göndermesi üzerine yerinden kalkarak sahneye yaklaşan Seyhan Soylu, "Bana orada yalaka dedin buradaki herkes duydu. Bu ülkenin cumhurbaşkanı kim olursa olsun korumak zorundayız.

Sen ahlaktan bahsediyorsan; LGBT'yi kullandın. İnsanlara laf söyletip mazlum hale getirdin. Onları taşlatacak hale getirdin. Yazıklar olsun. Seninle aynı havayı solumak istemiyorum" diyerek şovmene yanıt verdi.

Geceyi organize eden Erkan Özerman ise, "Çok sinirliyim. Geceme gölge düşürdüler" diyerek isyan etti.