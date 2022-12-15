Berrak Tüzünataç Fotoğraflarıyla Sosyal Medyayı Salladı
Son dönemde katıldığı etkinlik ve davetlerde kombinleriyle dikkat çeken Berran Tüzünataç, sosyal medya hesaplarından paylaştığı pozlarla gündem oldu. Beğeni toplayan oyuncuya, mesaj yağdı. İşte detaylar...
BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?
Birsen Berrak Tüzünataç (2 Kasım 1984, Yalova), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım atan Tüzünataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat 'ta rol aldı.
Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde, canlandırmış olduğu Vahide karakterinin öldürülmesiyle diziye veda etmiştir.
Ezel dizisinde Bade rolünde oynamıştır. Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. En son Biz Böyleyiz filminin hem hikayesini yazmış hem de başrollerinden birini oynamıştır.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Pendikspor
|16
|29
|3. Rizespor
|16
|29
|4. Keçiörengücü
|16
|29
|5. Samsunspor
|16
|28
|6. Bodrumspor
|16
|28
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Manisa FK
|16
|24
|10. Sakaryaspor
|17
|22
|11. Altay
|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4