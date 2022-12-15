Berrak Tüzünataç Fotoğraflarıyla Sosyal Medyayı Salladı

Son dönemde katıldığı davetlerde kombinleriyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada yayınladığı karelerle kısa sürede olay yarattı.

Siyah kombiniyle dikkat çeken Tüzünataç'a kısa sürede binlerce beğeni geldi.

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Birsen Berrak Tüzünataç (2 Kasım 1984, Yalova), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım atan Tüzünataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat 'ta rol aldı.

Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde, canlandırmış olduğu Vahide karakterinin öldürülmesiyle diziye veda etmiştir.

Ezel dizisinde Bade rolünde oynamıştır. Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. En son Biz Böyleyiz filminin hem hikayesini yazmış hem de başrollerinden birini oynamıştır.