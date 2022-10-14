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Berna Laçin Kötü Haberi Duyurdu

Oyuncu Berna Laçin, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Berna Laçin, ameliyat olacağı için İstanbul'a geldiğini açıkladı. İşte detaylar...

Magazin 14.10.2022, 11:24 14.10.2022, 12:10 arif hür
Berna Laçin Kötü Haberi Duyurdu

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Oyuncu Berna Laçin, ayağındaki sorun nedeniyle ameliyat olacağını ve bu yüzden alışverişe çıktığını söyledi.

"MESLEKİ BİR HASTALIK"

Oyuncu, "Yarın sabah ayağımdan ameliyat olacağım. Bu nedenle alışverişe çıktım. Sabahlık, gecelik gibi şeyler aldım. 15 gün robotik bir alette kalacak ayağım. Bu yıl tiyatroyu da biraz geç açacağım.

Mesleki bir hastalık diyebilirim. Yıllarca işimiz gereği hep ayakta kaldık." ifadelerini kullandı.

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin (20 Ağustos 1970, Karşıyaka), Türk sinema, dizi oyuncusu ve sunucu.

İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan Laçin, Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Uğurlugiller, Evdeki Yabancı ve Belalı Baldız gibi pek çok unutulmaz dizide rol almıştır. Laçin'in oynadığı 3 sinema filmi de vardır. 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlenen Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yapmıştır. Laçin, "Kadın dergisi gibi, geniş yelpazesi olan bir format hazırladık" dediği[3] ve ATV'de yayınlanan Her Şey İçin Berna Laçin adlı programı sunmuştur. 2011 yılında Star TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile 'Yerden Göğe' adlı programı sunmuştur.

Filmografi
Yıl    Yapım    Rol    Notlar
1990    Sevdiğim Adam    Defne    Televizyon dizisi
Koltuk Belası    Hülya Kaya    Sinema filmi
1991    Yarına Gülümsemek        Televizyon dizisi
1993    Kızılırmak Karakoyun    Hatice    Sinema filmi
1995    Gökkuşağı        Televizyon dizisi
Sahte Dünyalar    Aysel    Televizyon dizisi
Bir Kadının Anatomisi        Sinema filmi
1997    İlk Aşk    Begüm    Televizyon dizisi
Böyle mi Olacaktı    Dr. Pervin Tuna    Televizyon dizisi
1998    Ateş Dansı    Handan    Televizyon dizisi
2000    Evdeki Yabancı    Aslı    Televizyon dizisi
2002    Seni Yaşatacağım    Dr. Zeynep    Televizyon dizisi
2004    Bir Dilim Aşk    Nehir    Televizyon dizisi
2005    Belalı Baldız    Dilek    Televizyon dizisi
2007    Yıldızlar Savaşı    Yıldız Aslan    Televizyon dizisi
2010    Bekle Beni    Marija    Sinema filmi
2013-2014    Aşk Ekmek Hayaller    Leyla Değirmencioğlu    Televizyon dizisi
2019    Merhaba Güzel Vatanım        Sinema filmi
2022    Maske Kimsin Sen?    Unicorn (Yarışmacı)    Televizyon programı

Kaynak: SNOB MAGAZİN
#Berna Laçin #citys nişantaşı #snob magazin #Magazin
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