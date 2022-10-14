Berna Laçin Kötü Haberi Duyurdu

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Oyuncu Berna Laçin, ayağındaki sorun nedeniyle ameliyat olacağını ve bu yüzden alışverişe çıktığını söyledi.

"MESLEKİ BİR HASTALIK"

Oyuncu, "Yarın sabah ayağımdan ameliyat olacağım. Bu nedenle alışverişe çıktım. Sabahlık, gecelik gibi şeyler aldım. 15 gün robotik bir alette kalacak ayağım. Bu yıl tiyatroyu da biraz geç açacağım.

Mesleki bir hastalık diyebilirim. Yıllarca işimiz gereği hep ayakta kaldık." ifadelerini kullandı.

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin (20 Ağustos 1970, Karşıyaka), Türk sinema, dizi oyuncusu ve sunucu.

İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan Laçin, Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Uğurlugiller, Evdeki Yabancı ve Belalı Baldız gibi pek çok unutulmaz dizide rol almıştır. Laçin'in oynadığı 3 sinema filmi de vardır. 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlenen Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yapmıştır. Laçin, "Kadın dergisi gibi, geniş yelpazesi olan bir format hazırladık" dediği[3] ve ATV'de yayınlanan Her Şey İçin Berna Laçin adlı programı sunmuştur. 2011 yılında Star TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile 'Yerden Göğe' adlı programı sunmuştur.

Filmografi

Yıl Yapım Rol Notlar

1990 Sevdiğim Adam Defne Televizyon dizisi

Koltuk Belası Hülya Kaya Sinema filmi

1991 Yarına Gülümsemek Televizyon dizisi

1993 Kızılırmak Karakoyun Hatice Sinema filmi

1995 Gökkuşağı Televizyon dizisi

Sahte Dünyalar Aysel Televizyon dizisi

Bir Kadının Anatomisi Sinema filmi

1997 İlk Aşk Begüm Televizyon dizisi

Böyle mi Olacaktı Dr. Pervin Tuna Televizyon dizisi

1998 Ateş Dansı Handan Televizyon dizisi

2000 Evdeki Yabancı Aslı Televizyon dizisi

2002 Seni Yaşatacağım Dr. Zeynep Televizyon dizisi

2004 Bir Dilim Aşk Nehir Televizyon dizisi

2005 Belalı Baldız Dilek Televizyon dizisi

2007 Yıldızlar Savaşı Yıldız Aslan Televizyon dizisi

2010 Bekle Beni Marija Sinema filmi

2013-2014 Aşk Ekmek Hayaller Leyla Değirmencioğlu Televizyon dizisi

2019 Merhaba Güzel Vatanım Sinema filmi

2022 Maske Kimsin Sen? Unicorn (Yarışmacı) Televizyon programı