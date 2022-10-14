Berna Laçin Kötü Haberi Duyurdu
Oyuncu Berna Laçin, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Berna Laçin, ameliyat olacağı için İstanbul'a geldiğini açıkladı. İşte detaylar...
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Oyuncu Berna Laçin, ayağındaki sorun nedeniyle ameliyat olacağını ve bu yüzden alışverişe çıktığını söyledi.
"MESLEKİ BİR HASTALIK"
Oyuncu, "Yarın sabah ayağımdan ameliyat olacağım. Bu nedenle alışverişe çıktım. Sabahlık, gecelik gibi şeyler aldım. 15 gün robotik bir alette kalacak ayağım. Bu yıl tiyatroyu da biraz geç açacağım.
Mesleki bir hastalık diyebilirim. Yıllarca işimiz gereği hep ayakta kaldık." ifadelerini kullandı.
BERNA LAÇİN KİMDİR?
Berna Laçin (20 Ağustos 1970, Karşıyaka), Türk sinema, dizi oyuncusu ve sunucu.
İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan Laçin, Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Uğurlugiller, Evdeki Yabancı ve Belalı Baldız gibi pek çok unutulmaz dizide rol almıştır. Laçin'in oynadığı 3 sinema filmi de vardır. 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlenen Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yapmıştır. Laçin, "Kadın dergisi gibi, geniş yelpazesi olan bir format hazırladık" dediği[3] ve ATV'de yayınlanan Her Şey İçin Berna Laçin adlı programı sunmuştur. 2011 yılında Star TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile 'Yerden Göğe' adlı programı sunmuştur.
Filmografi
Yıl Yapım Rol Notlar
1990 Sevdiğim Adam Defne Televizyon dizisi
Koltuk Belası Hülya Kaya Sinema filmi
1991 Yarına Gülümsemek Televizyon dizisi
1993 Kızılırmak Karakoyun Hatice Sinema filmi
1995 Gökkuşağı Televizyon dizisi
Sahte Dünyalar Aysel Televizyon dizisi
Bir Kadının Anatomisi Sinema filmi
1997 İlk Aşk Begüm Televizyon dizisi
Böyle mi Olacaktı Dr. Pervin Tuna Televizyon dizisi
1998 Ateş Dansı Handan Televizyon dizisi
2000 Evdeki Yabancı Aslı Televizyon dizisi
2002 Seni Yaşatacağım Dr. Zeynep Televizyon dizisi
2004 Bir Dilim Aşk Nehir Televizyon dizisi
2005 Belalı Baldız Dilek Televizyon dizisi
2007 Yıldızlar Savaşı Yıldız Aslan Televizyon dizisi
2010 Bekle Beni Marija Sinema filmi
2013-2014 Aşk Ekmek Hayaller Leyla Değirmencioğlu Televizyon dizisi
2019 Merhaba Güzel Vatanım Sinema filmi
2022 Maske Kimsin Sen? Unicorn (Yarışmacı) Televizyon programı
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Kasımpaşa
|9
|13
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Sivasspor
|9
|7
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Hatayspor
|8
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Rizespor
|7
|12
|7. Boluspor
|7
|12
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|7
|11
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altınordu
|7
|6
|17. Altay
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Nottingham Forest
|9
|5
|20. Leicester City
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|8
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|8
|9
|13. Real Valladolid
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|8
|2